'Alsof een grasmaaier over mijn uienperceel is gegaan'

Het zijn vervelende tijden voor de 36-jarige uienboer Pieter Hagen uit Zuid-Beijerland. Zijn gewassen werden zaterdag verwoest door de hevige hagelbui en tot overmaat van ramp komt er nog een hittegolf aan. "Het lijkt net alsof een grasmaaier over het perceel is gegaan. Het is net een slagveld."

Geen enkel stengeltje is meer heel en al het blad ligt naast de uien. "Ik hoop dat ik het nog kan telen, maar tegen deze extreme hagelbuien is niemand opgewassen", zegt Hagen, die wel een hagelverzekering heeft.

"We zijn alleen tegen de kosten verzekerd. Niet voor de opbrengsten. Het is een kleine pleister op een heel grote wond", vertelt Hagen.

Hoeveel Hagen krijgt uitbetaald, weet hij nog niet. Hij is niet de enige getroffen boer in de polder. "Er zijn hier boeren die voor tachtig tot negentig procent zijn getroffen", zegt Hagen. De uienboer heeft zelf maar één getroffen perceel.

Hittegolf

En alsof het al niet erg genoeg is, krijgt Nederland de komende dagen met een extreme hitte te maken. "Het lijkt wel alsof het ene extreme na het andere komt."

Hagen ziet het somber in. "Het is nog maar de vraag of deze 'gewonde' uiengewassen temperaturen van 35 graden of hoger overleven. De uien zijn bij lange na nog niet uitgegroeid. Ze hadden zeker nog anderhalve maand moeten staan. Het is afwachten."