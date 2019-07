Belgische vrouw rijdt zich met Mini vast op tramrails Schiedam

Een automobiliste uit Belgiƫ heeft zich maandagavond in Schiedam vastgereden op de tramrails. De 59-jarige vrouw was in de war en naar verluidt gisteren als vermist opgegeven door haar familie.

De vrouw viel rond 18.45 uur met haar Mini stil op de tramrails ter hoogte van het Hof van Spaland. Volgens een woordvoerder van de RET ging het voertuig vervolgens stuk en kon ze niet meer voor of achteruit.

Hoe de vrouw ertoe was gekomen om de afslag te nemen de tramrails op, is niet duidelijk. Volgens ooggetuigen zou ze hebben verklaard dat ze op zoek was naar een adres in Luik. Ze zou zondag uit België zijn vertrokken en daar als vermist zijn opgegeven door haar familie.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de Belgische verward overkwam, maar weet niet of ze in België vermist werd.

De RET laat een speciaal voertuig komen om de auto weg te slepen. De tramlijnen 21 en 24 zijn rond 20.30 uur nog steeds gestremd tussen de Prinses Beatrixlaan en het Bachplein. De halte Hof van Spaland is vervallen.