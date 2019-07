Mannen bij Utrecht aangehouden na mislukte autodiefstal Rotterdam

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag op de snelweg bij Nieuwegein vier verdachten aangehouden die in Rotterdam-Nesselande hadden geprobeerd een Audi RS5 te stelen.

Na melding van bewoners van de Pablo Picassostraat in Nesselande zagen agenten een de peperdure Audi midden op straat staan, met de ramen open. De buurtbewoners hadden vier verdachte personen weg zien rennen, in een andere auto zien stappen en weg zien rijden. Het kenteken gaven ze door aan de politie.

De auto zat vol handafdrukken. Vermoedelijk hebben de verdachten de auto de straat op geduwd. De verbaasde eigenaar van de Audi werd al snel opgespoord en wist al snel goede camerabeelden met een duidelijk signalement van de autodieven te tonen.

De politie Utrecht zette korte tijd later de achtervolging in van een auto die te hard reed op de A12. Het bleek om de auto te gaan met het kenteken die uit de Pablo Picassostraat in Nesselande was weggevlucht. De vier inzittenden konden worden aangehouden ter hoogte van Nieuwegein. De kentekens bleken gestolen.

Volgens de politie zijn de verdachten "geen onbekenden". Ze worden verhoord.