Een deel van de stoep voor een woning aan het Burgemeester Hoffmanplein op het Rotterdamse Noordereiland is maandagavond weggeslagen. Het gat in de stoep van ongeveer zes vierkante meter ontstond door een spontane waterleidingbreuk.

Evides is bezig de leiding te repareren. 40 adressen zitten op dit moment zonder water. Evides verwacht de leiding om ongeveer 23:00 uur weer te hebben hersteld.

De brandweer is in de kruipruimte van de woning die aan het gat grenst geweest, daar stond water in.