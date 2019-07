Middelvinger naar verkeersregelaars in Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel gaat meer verkeersregelaars inzetten rondom de werkzaamheden bij de Abram van Rijckevorselweg. Daar is de fietstunnel afgesloten.

Voor voetgangers zijn pendelbusjes beschikbaar. Fietsers moeten 4 tot 5 minuten omfietsen. Toch kiezen veel mensen ervoor om de drukke weg over te steken en dat is verboden, zegt de gemeente.

Er staan nu twee verkeersregelaars bij de tunnel, een verkeersregelaar bij de uitgang van het metrostation, twee verkeersregelaars bij de opstapplaats van de pendelbus en twee verkeersregelaars bij de kruising van de Abram van Rijckevorselweg en de Barckalaan.

Verboden

Volgens een woordvoerder is het verboden om de weg daar over te steken. "Er is geen enkele mogelijkheid om dat daar te doen", zo zegt hij. "Je kan het zien als het oversteken van de snelweg."

Toch worden er geen bekeuringen uitgedeeld. "Handhavers hebben niet de bevoegdheid om bekeuringen uit te delen bij verkeersovertredingen.", zegt de woordvoerder verder.

Middelvingers

Volgens de gemeente krijgen de ambtenaren met enige regelmaat te maken met agressieve reacties.

"Er zijn echter alsnog mensen geweest die ter hoogte van de tunnel met fiets en al overstaken, helaas ook inclusief middelvingers naar de handhavers en verkeersregelaars", meldt de gemeente.