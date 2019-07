Rotterdamse met baby al maanden vast in Turkije

In Turkije dient vanmorgen de rechtszaak tegen de 31-jarige Rojda uit Rotterdam die met haar baby vast zit in een Turkse cel. Volgens de Turkse justitie zou ze banden hebben met de Koerdische PKK.

De vrouw wilde in april na een bezoek aan Istanbul terugvliegen naar Nederland, toen ze op de luchthaven werd aangehouden.

Correspondent Melvyn Ingleby was dinsdagochtend in de uitzending op Radio Rijnmond om over de rechtszaak te praten. "De aanklacht is lidmaatschap van een terroristische organisatie, in dit geval de PKK. De Koerdische beweging die in Turkije en Europa staat aangeschreven als een terreurbeweging."

De vrouw was van 2015 tot 2016 covoorzitter van DemNed. Als vertegenwoordiger van de Koerdische gemeenschap in 2015 en 2016 was ze betrokken bij gesprekken tussen burgemeester Aboutaleb en verschillende Turkse en Koerdische groepen in de stad. Dat gebeurde na een periode van oplopende spanningen tussen de verschillende groepen.

"Volgens de Turkse justitie is die organisatie in Rotterdam onderdeel of in iedergeval verbonden van de PKK", aldus Ingleby.

Burgemeester Aboutaleb en minister Blok hebben eerder laten weten dat ze er alles aan doen om de Rotterdamse vrij te krijgen. Op het lidmaatschap van een terreurorganisatie staat in Turkije een jarenlange celstraf.