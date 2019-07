KNRM Dordrecht voerde al meer dan duizend reddingsacties uit

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Dordrecht krijgt het nu de temperaturen weer oplopen alleen maar drukker. Naast binnenvaartschepen varen nu ook steeds meer plezierjachten uit, die niet altijd even goed weten hoe het reilt en zeilt op het water.

De KNRM in Dordrecht beheert een gebied van bijna tweehonderd kilometer vaarweg rondom het eiland van Dordt. "We zijn er primair voor het redden en zoeken van drenkelingen of mensen die in nood zijn op het water", legt Robert Herks van de Dordtse KNRM uit. "Dordrecht is heel druk. Hier varen binnenvaartschepen van tweehonderd meter, tot en met kano's van twee meter en alles wat daartussen vaart."

Minder kennis

Veelvoorkomende problemen waarvoor de KNRM in de zomer moet uitrukken zijn motorproblemen, bootjes die aan de grond zijn gelopen of aanvaringen. "Het is eigenlijk heel divers. We zien dat de watersport steeds meer verschuift naar dagrecreatie. Dat betekent ook dat de kennis van de vaarregels minder wordt."

Een ongeluk ligt daardoor sneller op de loer. "De beroepsvaart weet hoe het werkt en heeft relatief weinig aanvaringen", zegt Remco Verwaal van de KNRM. "Bij de pleziervaart is het maar net hoe groot de kennis is. Ik vaar zelf al vanaf mijn zesde, maar als ik wel eens zie wat er gebeurt denk ik: hoe is dat mogelijk?"

Het bewijs daarvan heeft hij afgelopen weekend zelf nog ervaren, toen hij het water op ging. "Ik zag mensen links varen in plaats van rechts. Houd je eigen oever, dan kom je het minst in de problemen."

In de zomer rukt de KNRM nagenoeg elke dag uit. "Dordrecht is het drukste reddingsstation van de KNRM in Nederland", zegt Herks over het reddingsstation dat dit jaar tien jaar bestaat. "We doen rond de 150 reddingsacties per jaar." Onlangs werd de duizendste redding uitgevoerd.

Giften

Al die acties worden kosteloos gedaan. En dat terwijl de KNRM afhankelijk is van vrijwillige giften, donaties of nalatenschappen. "We worden niet door de overheid gesubsidieerd, dus we zijn écht afhankelijk van sponsoren", zegt Hans Vrieling van de KNRM. "Iedereen die donateur wil worden, is meer dan welkom, maar vooral ook bedrijfssponsoring is voor ons heel belangrijk om de kosten gedekt te krijgen."

Naast financiële hulpmiddelen komen ze bij de KNRM in Dordrecht ook nog handjes tekort. "We hebben mensen nodig aan boord, die 24 uur per dag en zeven dagen per week bereid zijn beschikbaarheid te leveren." Vooral de reguliere kantooruren zijn voor de KNRM lastig om in te vullen. "Mensen die dan wél beschikbaar zijn: alsjeblieft, neem contact met ons op!"