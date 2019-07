RIVM kondigt hitteplan af

Het hitteplan is dinsdagochtend in werking gesteld. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten weten.

De komende dagen lopen de temperaturen mogelijk op tot 40 graden. "Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden. Ook mensen in goede gezondheid kunnen met deze temperaturen klachten krijgen", aldus het RIVM.

Het hitteplan is een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen. En een oproep om extra op elkaar te letten.

Effectief

Tijdens hittegolven tussen juli 2013 en juni 2015, waarbij een hitteplan van kracht was, gingen iets minder ouderen dood dan normaal. Bij hittegolven in 2003, 2004, 2005 en 2006 stierven circa 3000 mensen meer dan in vergelijkbare weken zonder hittegolf. Dat blijkt uit een analyse door de krant van de sterftecijferstatistieken sinds 1995.

Het Nationaal Hitteplan dient onder meer om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Daarbij gaat het vooral om ouderen, baby's, chronisch zieken, bewoners van verzorgingshuizen en mensen die in een sociaal isolement leven. Genoeg drinken en 's ochtends de woning ventileren is het devies.