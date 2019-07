Dokdeur Maeslantkering teruggeplaatst

In de Nieuwe Waterweg wordt deze ochtend de noordelijke dokdeur van de Maeslantkering teruggeplaatst. De deur van meer dan twintig meter lang en bijna vijftien meter hoog is de afgelopen maanden opgeknapt, zegt Rijkswaterstaat.

De kering bestaat uit twee enorme deuren. De deuren zijn eigenlijk twee drijvende pontons die leeg naar hun plaats kunnen worden gebracht. Als die vervolgens vol water lopen en afzinken, vormen ze massieve barrières in het water.

Als de kering weer open moet gaan, worden de deuren leeggepompt en worden ze naar buiten bewogen. Hier varen de deuren aan beide zijden weer in een soort droogdok met deur. Deze laatste deur is nu opgeknapt.

"Het is tienjaarlijks onderhoud, dus de dokdeur is helemaal schoongemaakt van binnen en van buiten", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

"De elektronische aansluitingen zijn vervangen, het staalwerk is bijgewerkt waar het nodig was en alles is opnieuw gecontroleerd en ziet er weer spik en span uit."



Foto: Ruud Taal (ANP)