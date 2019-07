Er is bijna geen spel dat Maico niet verkoopt

"Voer voor de geest en leuk voor de ontspanning". Zo noemt Maico Paschold de spellen die in zijn winkel 4 Your Games aan de Voorstraat in Dordrecht te vinden zijn. Er is haast geen spel dat Maico níet heeft.

"In de toptijd hadden we 1800 unieke titels. Nu zie je nogal wat gaten. We hebben net het weekend gehad, dus we moeten deze week weer gaan aanvullen", zegt Maico. "Onze filosofie is dat mensen wat te kiezen moeten hebben als ze binnenkomen. Voor elk spel is uiteindelijk wel een klant."

De spellen zijn gesorteerd op uitgever. "Zo kunnen we het zelf makkelijk terugvinden", legt Maico uit. "Meestal verbazen de klanten zich over het grote aanbod. Vervolgens komen ze bij ons voor advies en helpen wij de klant op weg." En mocht je nog op zoek zijn naar een dobbelsteen: Maico heeft zo'n dertig bakken vol met dobbelstenen in allerlei soorten en maten.



In de winkel worden ook spelletjesavonden georganiseerd. Woensdag- en vrijdagavond zijn vaste prik. Achterin de zaak is daarvoor een speelruimte met meerdere tafels ingericht. "Spelers kunnen terecht bij ons om hun favoriete spelletje te spelen. Je loopt de speelruimte in, gaat naar de spellenkast, kiest een spel en gaat lekker spelen."

4 Your Games wordt vooral in het weekend drukbezocht. "Maar doordeweeks heb je de vaste klanten die binnen komen lopen. En de dagjesmensen, want het is vakantie." Zijn tip voor deze hete dagen? "In de tuin, in de schaduw met een koud glas drinken, is het prima om een bordspelletje te spelen."