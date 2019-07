Doodrijder vrouw en hondje op Gordelweg was onder invloed

De automobilist die maandagavond in Rotterdam een voetgangster en haar hondje doodreed, was onder invloed van alcohol. De aanrijding gebeurde om 22:15 uur op de Gordelweg.

De 70-jarige vrouw werd tijdens het oversteken geschept en overleed ter plaatse. Ook haar hondje overleed.

De automobilist reed weg na de aanrijding. De 56-jarige man werd even later aangehouden. Een blaastest toonde aan dat de man onder invloed was van alcohol. Hij zit dinsdag nog vast.

Het team verkeer van de politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van een drone van de brandweer, om goede overzichtsbeelden te maken.

In de directe omgeving van de plek van de aanrijding is geen zebrapad, maar wel een doorsteek in een heggetje om over te steken. Wandelaars doen dat regelmatig om niet honderden meters om te lopen om op een uitlaatplek te komen. Of dat hierbij ook speelde, moet blijken uit onderzoek.