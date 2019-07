Rotterdamse vrouw met baby mag Turkse cel verlaten

De 31-jarige Rojda uit Rotterdam mag het proces in Turkije voorlopig in vrijheid afwachten. Dinsdag was de rechtszaak tegen haar in Istanbul. De Rotterdamse wordt verdacht van lidmaatschap van de in Turkije verboden Koerdische beweging PKK.

De vrouw werd in april samen met haar dochtertje van vijf maanden opgepakt op het vliegveld van Istanbul. Ze wilde na een korte stedentrip terugkeren naar Nederland. Sindsdien zit ze vast, samen met haar baby.

De Rotterdamse werkte voor Demned, een organisatie die verschillende gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland met elkaar verbindt. Ze was in 2015 en 2016 betrokken bij gesprekken tussen burgemeester Aboutaleb en Turkse en Koerdische groepen in Rotterdam.

Volgens correspondent Melvyn Ingleby staan er in de tenlastelegging veel details en informatie over de PKK, maar zij er weinig bewijzen tegen de vrouw. Ze kan tot vijftien jaar cel krijgen als ze schuldig wordt bevonden, maar mag het verdere verloop van het proces nu dus in vrijheid afwachten.

Begin oktober dient de zaak opnieuw. Tot die tijd moet Rojda in Turkije blijven. Haar advocaat gaat in bezwaar tegen het uitreisverbod.