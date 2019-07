Groenexpert: 'Slechtvalk is nieuwe vijand van halsbandparkiet'

De natuur zoekt altijd zelf naar een evenwicht en mensen moeten zich daar niet te veel mee bemoeien. Dat is de filosofie van Huib Sneep, boom- en groenexpert en lid van het Rijnmond expertteam. Hij praat ons tweewekelijks bij over natuuronderwerpen. Vandaag: ecologie in de stad, ofwel de natuurhuishouding van de stad.

Als voorbeeld noemt Sneep de enorme kolonie halsbandparkieten die zich in Rotterdam en omstreken heeft gevestigd. "Ooit is er een ontsnapt. En omdat de drie voorwaarden voor overleven te vinden waren in de stad zijn ze nu in grote getale aanwezig." Die voorwaarden zijn: leefruimte, een partner en voedsel. "Eigenlijk hetzelfde dat nodig is bij mensen om te overleven."

Ook de aantallen buxusmotten en de eikenprocessierups zijn enorm gegroeid. Niet tot ieders vreugde. Sneep: "Alle voorwaarden waren aanwezig, maar als er geen vijanden zijn, en er dus geen evenwicht is, ontstaat er een plaag."

Vogels de dupe

"De buxusmot en de eikenprocessierups worden bestreden met gif. Flink veel gif. Deze chemische middelen zijn niet-selectief, dus het dood ook andere rupsen", zegt Sneep. En omdat rupsen het voedsel vormen voor merels en koolmezen, zijn zij de dupe. Hun aantal is teruggelopen doordat er minder eten te vinden was."

Halsbandparkieten zijn in de ogen van sommige mensen ook een plaag. "In mijn tuin pikken ze de onrijpe appels aan, die vervolgens op de grond vallen." Af en toe een rijpe appel, zou hij geen probleem vinden, maar dat ze al zijn appels op de grond gooien, daar baalt Sneep van.

Slechtvalk

Toch is er goed nieuws. "In Schiedam waar ik woon, is een slechtvalk gesignaleerd die zich te goed doet aan halsbandparkieten. Op de richel van het Stadskantoor heeft zich er één gevestigd en er is al een afgebeten kopje van een halsbandparkiet gevonden."

"Slechtvalken wonen graag hoog", weet Sneep. "en ze vestigen zich steeds vaker op hoge gebouwen in de stad." Sneep verwacht dat het aantal slechtvalken in de stad zal uitbreiden omdat er steeds hoger wordt gebouwd.

