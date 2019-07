Analyse: Wat wil Feyenoord met haar aandelen?

Het bericht dat Feyenoord in gesprek is met een Amerikaanse investeringsmaatschappij doet veel stof opwaaien. Op Social Media reageren fans opgetogen, omdat zij hopen dat de selectie een impuls krijgt waardoor er sportief succes komt. Maar er zijn ook veel supporters die vrezen dat de club op termijn zijn identiteit verliest en ‘een buitenstaander’ bepaalt.

Feyenoord-watcher Dennis van Eersel analyseert de situatie en beantwoordt de vraag: Wat wil Feyenoord eigenlijk met haar aandelen?

Een nieuw trainingscomplex, verschuivingen op directieniveau, Feyenoord City. Er speelt veel in De Kuip momenteel. Feyenoord hoopt op allerlei manieren het gat met PSV en Ajax te kunnen verkleinen. Een nieuwe financiële impuls door middel van een aandelenverkoop, is een zeer serieuze mogelijkheid.

Feyenoord is bereid een minderheidsaandeel van 49 procent te verkopen. Net als bijna tien jaar geleden. Er zitten nog wel behoorlijk wat mitsen en maren aan en er moet heel wat water door de Maas, voordat zo’n deal ook een feit is.

Terugkopen aandelen Vrienden van Feyenoord



Allereerst de aandelen die niet eens in handen van de club zijn. Tussen 2010 en 2012 zorgden de Vrienden van Feyenoord voor een kapitaalinjectie van in totaal 32,5 miljoen euro. Een bedrag dat de noodlijdende Rotterdamse club destijds zeer goed kon gebruiken. In ruil daarvoor kreeg de groep 49,9 procent van de aandelen in handen.

Feyenoord is inmiddels begonnen met het terugkopen van die aandelen van de Vrienden van Feyenoord. Voor 3,5 miljoen euro kocht de club iets meer dan tien procent van de aandelen terug. Om een nieuwe, buitenlandse partij aan een minderheidsaandeel te helpen, zal de club dus eerst het resterende deel van deze aandelen moeten terugkopen.

Stel dat dit Feyenoord lukt, voor een ‘Vriendenprijs’. Dan is er de gewenste situatie, waarbij de aandelen voor een hogere prijs kunnen worden verkocht aan een buitenlandse investeringsmaatschappij. Dit geeft Feyenoord een financiële impuls, waarmee het de strijd met Ajax en PSV weer aan kan gaan.

Continuïteit van de club



Net als in 2010 heeft Feyenoord wel enkele zwaarwegende restricties. Als het in gesprek gaat met een potentiële investeerder dan wil de club wel de garantie dat het ‘baas in eigen huis’ blijft. Een mooie term, maar wat betekent dit nu concreet voor Feyenoord. Hoe bepaalt de club of ze nog ‘baas in eigen huis is’.

Laat duidelijk zijn: Weldoeners bestaan niet. Investeerders zullen iets terug willen, voor de zak met geld die zij komen brengen naar Rotterdam-Zuid. Het is logisch dat een investeerder ook inspraak wil. En hoe véél inspraak die partij krijgt, hangt sterk samen met hoe véél geld die partij meebrengt.

Meepraten, of zelfs mee beslissen, over de trainer van Feyenoord? Een stevige vinger in de pap bij het aan- en verkoopbeleid? Of zelfs beslissen wié er op de stoel van de technisch directeur gaat zitten? Het zijn allemaal zaken waarover te praten valt in De Kuip. Afhankelijk van het bedrag dat de investeerder wil inbrengen. “Alles is te koop” en “Wie betaalt, bepaalt”, zijn termen uit de zakenwereld die op nagenoeg elk bedrijf van toepassing zijn. Ook op Feyenoord.

‘Feyenoord blijft van Feyenoord’



Hoewel Feyenoord natuurlijk niet zomaar een bedrijf is. Het is een voetbalclub. Voor veel mensen een essentieel onderdeel van hun leven. Iets wat niet boekhoudtechnisch te vatten is in baten en lasten en euro’s en dollars. Er zijn zaken waar een investeerder nóóit aan zou mogen tornen. En dat gebeurt ook niet.

Feyenoord geeft de garantie aan de achterban dat ‘Feyenoord van Feyenoord blijft’. Één van de voorwaarden bij aandelenverkoop is dat er nooit een meerderheid van aandelen wordt verkocht. En dat, zelfs met eventueel vetorecht van een minderheidsaandeel, zaken als clubnaam, clublogo en clubkleuren vast staan. De Stichting Continuïteit (STICO) bij Feyenoord is in het leven geroepen om dit te bewaken.

Feyenoord is bereid om ver te gaan, als een investeerder met serieus geld over de brug komt. Zeker met ondernemer Ton van Bodegom aan het roer als president-commissaris van Feyenoord. Dat is duidelijk. Maar niet alles is te koop, er zijn grenzen. Alleen lijken die grenzen met de machtswisseling in De Kuip, wel verschoven te zijn.

Dennis van Eersel is sportverslaggever van RTV Rijnmond en volgt sinds het seizoen 2011/2012 Feyenoord op radio en televisie.