Mensen met beperking runnen cadeauwinkel Dordrecht

Kaarsen, kaarten, schalen en keramiek. Ongeveer zeventig procent van de producten die worden verkocht bij cadeauwinkel Gemivaria in Dordrecht is gemaakt door medewerkers van de winkel. De zaak is er één door en voor mensen met een beperking.

"Het is een winkel waar we producten verkopen die gemaakt zijn door mensen met een beperking", zegt Nella Rijsdijk van Gemivaria. "Iemand die een beetje beperkt is of wat meer; dat maakt niet uit." Ook staan mensen met een beperking achter de kassa of in de zaak.

De producten die worden verkocht in de winkel aan de Voorstraat, worden in de winkel en bij verschillende ateliers in de Drechtsteden gemaakt. Ook daar werken mensen met een beperking. "We hebben verspreid door het gebied zo'n vierhonderd mensen aan het werk."

Zo is er onder meer een kaarsenatelier. "Alle kaarsen in de winkel zijn daar gemaakt. Andere dingen komen van andere ateliers: dan merk je dat als je aller bij elkaar brengt, je samen sterk brengt en iets moois kan neerzetten."

Al jaren op de Voorstraat

De winkel op de Voorstraat bestaat al 27 jaar, weet Nella. "Het was een van de eerste van zijn soort in het land én het is een van de weinige die er nog steeds is", zegt Nella.

De mensen die de cadeauwinkel inlopen, merken in eerste instantie niet dat dit een speciale winkel is. "Pas als ze wat langer rondlopen, merken ze dat hier bijzondere mensen aan het werk zijn. Het geeft wat extra's en de klanten vinden het leuk."

Een van de werknemers is Gaby. Zij geeft verslaggever Erik Lemmers dinsdagochtend een rondleiding door de winkel. Collega Jose laat daarbij vol trots haar zelfgemaakte kaarten zien. Ook zijn er mensen in de winkel druk bezig met papier maché. Collega Sharon gaat daarentegen liever met schoonmaakmiddelen aan de slag. "Ik hou van schoonmaken. Ik vind dat plakken te simpel."

Bij Gemivaria kunnen de mensen met een beperking dus allerlei verschillende vaardigheden leren. "Het winkelwezen, achter de kassa staan, producten maken: het kan een doorstart zijn naar een reguliere baan", zegt Nella. "Het gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel."