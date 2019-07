Ache over voorbereiding: 'Blij dat het tot nu toe goed gaat'

Op het Kasteel trainde Sparta dinsdag in bijzonder warme omstandigheden, daags na de 3-0 oefenzege op NAC Breda. Spits Ragnar Ache had met twee treffers een groot aandeel in die overwinning, en was dan ook tevreden over zijn optreden.

"Het is altijd lekker om twee doelpunten mee te pakken, zeker als spits", begint Ache. "Vorig seizoen was mijn voorbereiding niet best, dus ik ben blij dat het tot nu toe goed gaat."

Ache weet nog niet of hij bij Sparta als basisspeler het seizoen begint. "We zitten pas in de voorbereiding, dat weten we als de competitie begint." De spits is in ieder geval positief over de aanwinsten van Sparta. "Tot nu toe gaat het goed, iedereen heeft plezier, we winnen wedstrijden en spelen best wel goed."

Bekijk hierboven het volledige gesprek met Ragnar Ache.