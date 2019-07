Boek Vergeten Verhalen vertaald in het Engels

'Forgotten Stories, 100 Rotterdam war memories' is de titel van de vertaling van het boek 'Vergeten Verhalen, 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen'. De verhalen in het boek zijn eerder door Johan van der Hoeven van Museum Rotterdam 40-45 Nu verteld in het Radio Rijnmondprogramma Middag aan de Maas.

Het Nederlandse boek is in september 2017 uitgekomen. Voorwerpen uit de collectie van het museum zijn de basis voor de verhalen. Het zijn soms simpele objecten die een aangrijpend verhaal vertellen. "We krijgen heel veel toeristen in het museum", zegt Van der Hoeven. "Engelstalige boeken lopen goed."

Dagelijks leven in de oorlog

De serie Vergeten Verhalen van het (inmiddels gestopte) radioprogramma Middag aan de Maas staat aan de basis van het boek. Vanaf de eerste aflevering van dit programma in juni 2011 was Van der Hoeven vaste gast bij presentator Marcia Tap. Ook op de radio vertelde hij aan de hand van de collectie over het dagelijks leven in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“Dat moet een boek worden”, dacht hij op een gegeven moment toen hij de titels zag van alle verhalen. Van der Hoeven koos honderd verhalen uit. Voor het boek zijn ze opnieuw geschreven. ‘Vergeten Verhalen, 100 Rotterdamse oorlogsherinneringen’ is rijk geïllustreerd met foto's.



Steven Snoeck heeft 'Vergeten Verhalen' vertaald. Het boek is gericht op buitenlandse toeristen. "Ik zou het ook graag in het Frans en in het Duits willen hebben, maar ik ben nu al blij dat we dit hebben", aldus Van der Hoeven.