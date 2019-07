Agenten halen 'vuurwapengevaarlijke' man uit auto

De politie in Rotterdam heeft met getrokken vuurwapens een man aangehouden na een bedreiging.

Agenten kregen in de nacht van maandag op dinsdag een melding van een bedreiging met een vuurwapen. De verdachte was onderweg naar huis.

Politieteams van IJsselmonde, Feijenoord en Charlois gingen posten in de omgeving en zagen de man even later rijden.

Met getrokken vuurwapens werd de man uit de auto gepraat en daarna aangehouden. In de auto lag geen vuurwapen. In zijn woning zijn later wel twee luchtdrukwapens gevonden.