Emotioneel betoog van Rotterdamse voor Turkse rechter

De Rotterdamse Rojda die maandenlang in een Turkse cel zat op verdenking van banden met de Koerdische PKK, hield dinsdagochtend een emotioneel betoog tijdens haar zaak in de Turkse rechtbank. Dat zegtĀ correspondent Melvyn Ingleby die bij de zitting aanwezig was.

"Ze deed een beroep op de rechter om begrip te tonen voor haar baby'tje. Zo vertelde ze dat het kindje onlangs in de cel uit het bedje is gevallen op de betonnen gevangenisvloer. Daardoor moest ze met drie gewapende politieagenten naar het ziekenhuis en ze zei: 'Op dat moment wilde ik mijn echtgenoot en mijn familie en die waren er niet'."

De 31-jarige Rojda werd in april aangehouden op het vliegveld in Istanbul, toen ze na een stedentrip naar huis wilde vliegen. Samen met haar dochtertje van vijf maanden zat ze sindsdien in een cel. Ze werd dinsdag vrijgelaten, maar moet wel in Turkije blijven in afwachting van de afloop van haar rechtszaak.

"Ze was rustig. Ze benadrukte dat ze alle beschuldigingen dat de organisatie waar ze covoorzitter van is geweest in Nederland banden zou hebben met de PKK, naast zich neerlegt."

Tegen de vrouw is volgens de advocaat weinig bewijs. De Turkse politie doet nog onderzoek naar haar telefoon. Als daar geen belastend materiaal op staat, komt ze vermoedelijk vrij.