Street art siert de straten van Dordrecht

Her en der in de Dordtse binnenstad zijn metersgrote muurschilderingen te zien. Ze zijn gemaakt door de kunstenaars van Iconoclash, een platform dat in de stad bijdraagt aan kunst in de publieke ruimte.

Sammie Schakel is één van deze kunstenaars. Het werk vlak naast het Dolhuis in Dordt is een werk van hem. "Dit is een productie van mijzelf alleen, waar ik wel content mee ben. En hij staat er nog steeds", zegt Sammie.

Het werk is drie bij vijftien meter. "Iedere keer deden we er een stukje bij, want de buren waren ook tevreden. Het is een collage van wat zich afspeelt in het Dolhuis: het feesten en de geestverruimende dingen, met elementen van de buren die ze er graag in wilden houden. Het maakt het heel lokaal, maar ook herkenbaar voor iedereen."

Wandelingen

Het werk maakt onderdeel uit van een verzameling van in totaal 23 muurschilderingen. Ten tijde van de Ode aan de Synode die de afgelopen maanden in Dordrecht werd gehouden, werden daarbij wandelingen langs de werken georganiseerd.

"Dat was een gigantisch festival met veel elementen. Wij waren één van die projecten. De wandelroutes doen we nog steeds en gaan langs onze totale collectie", zegt Sammie. In de tour wordt ook het verhaal achter de schilderingen verteld en wat de betekenis is van deze werken.

De wandeling gaat langs schilderingen op soms onooglijke plekken of plaatsen die bezoekers liever zouden vermijden. "Wat mij betreft maakt de locatie niet veel uit", zegt Sammie. "Als een muur goed is, is het goed. Als een werk goed is, trekt dat ook weer mensen aan."

Legaal

In de stad wordt ook vaak illegaal graffiti gespoten. Street art is daarentegen vaak legaal, maar toch is het niet altijd eenvoudig om deze muurschilderingen op een muur te krijgen. "Zoals in iedere stad is er sleur en rompslomp om zo'n ding heen voor die daadwerkelijk geproduceerd kan worden", zegt Schakel. "Het concept van street art leeft heel erg, omdat er ook een markt voor is. Het is nu meer aanwezig, maar eigenlijk is Dordrecht altijd meer een graffiti-stad geweest."

Bang om een werk overgespoten te zien worden door andere mensen, is Schakel niet. "Alles is vergankelijk. Dat maakt het ook wel mooi", legt hij uit. "De verwering van de natuur en de tijd: het heeft wel wat. Het hoort bij het spel. Als er dingen uitgroeien, is dat het ook weer waard. Dan is het een opstapje geweest naar iets groters."