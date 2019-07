Team Roompot-Charles moet op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

De Roompot-ploeg werd in 2015 opgestart met louter Nederlandse renners, staf en sponsoren. Onder andere Dylan Groenewegen, meervoudig etappewinnaar in de Tour de France, brak door bij de Oranje formatie. Dit jaar ging de ploeg verder onder de naam Roompot-Charles, en kwamen er ook Belgische renners onder contract.

"Ook al is het kort dag, het teammanagement zet nu alles in op de zoektocht naar een nieuwe hoofdsponsor, die noodzakelijk is voor het voortbestaan van het team", verklaart team Roompot-Charles. "Tegelijk moeten we realistisch en transparant zijn, in de eerste plaats voor onze renners en medewerkers. Als zij nu een nieuwe stap in hun carrière kunnen zetten, zullen wij hen allerminst iets in de weg leggen."