Bijzonder huis te koop aan de Wolwevershaven in Dordrecht

De woning is gebouwd in 1675 en heeft een bijzondere ligging. "Aan de voorzijde is de Wolwevershaven en aan de achterzijde ligt de tuin aan de Oude Maas", vertelt Puper. "Het is een rijksmonument, dus de elementen van monumentale waarde in het huis mogen niet zomaar verwijderd worden."

De huidige eigenaar deed volgens de makelaar het tegendeel. "Hij heeft alles tot in de puntjes toe gerestaureerd, dat moet je wel in stand houden." Zo zitten er originele details in de plafonds en boven de deuren zijn afbeeldingen te zien die er eeuwen geleden op geschilderd zijn.



Te groot

Hoewel het een onwijs mooie plek is, is het pand voor eigenaar Peter met 227 vierkante meter te groot geworden. "We raken wat op leeftijd en willen graag terug naar mijn geboorteplek Dubbeldam. We hebben er dik tien jaar gewoond, het is een prachtig pand en we hebben er veel aan gerenoveerd. Voor de nieuwe eigenaar is er dus weinig te doen, maar het is hier prachtig wonen. Het is uniek om aan het drierivierenpunt te wonen."

De vraagprijs? 895 duizend euro. "Een bijzonder aantrekkelijk aanbod, zeker als je het vergelijkt met de prijzen in Rotterdam. Die liggen zo'n twintig procent hoger", zegt de makelaar. Volgens hem komt dat vooral doordat Dordrecht nog niet voor iedereen een ontdekt pareltje is. "Mensen moeten het nog ontdekken en dan zullen ongetwijfeld de prijzen omhoog gaan."