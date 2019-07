De Boer ontmoet... de boer

Nee, dit is geen ego-document. Ruud de Boer ontmoet heus zichzelf niet, maar wél boer Martin, die in Strijen een stukje land beheert waar het publiek en schoolklassen kunnen ervaren wáár nu je voedsel eigenlijk vandaan komt!

Want dat schort er nogal aan: de kennis van veel mensen over de route van het land naar het schap. En wat er allemaal aan de strijkstok blijft hangen. En dat je eigenlijk een habbekrats betaalt voor producten van de hardwerkende boer.

Maar het is geen zielig verhaal. Martin gaat vol voor zijn passie: de akkerbouw. Geflankeerd door Henk en Jack: bevlogen imkers. Jack is in de leer bij Henk, die de bijen echt als vrienden beschouwt. Die band is zo sterk, dat hij zonder enige bescherming, die zo kenmerkend is voor imkers, de bijenkasten opzoekt...

Ga lekker de stad uit en luister dinsdagavond om 19:00 uur naar Radio Rijnmond!

