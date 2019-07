Verkoop lachgas verboden rond strand Nesselande en op evenementen

Op en rond het strand van Nesselande en tijdens evenementen in Rotterdam mag er geen lachgas meer worden verkocht. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft vorige week een politieverordening gewijzigd om dat verbod mogelijk te maken.

De wijziging is per direct ingegaan. Het verbod geldt in een straal van 500 meter rond het strand van Nesselande. Ook mag vanaf een uur voor de start van evenementen geen lachgas meer worden verkocht.

Aboutaleb geeft als reden voor zijn besluit dat de verkoop van lachgas bij evenementen en op het strand van Nesselande overlast zou veroorzaken. Het zou ook voor opstoppingen van publiek zorgen tijdens evenementen en de burgemeester wil de politie in staat stellen op te treden tegen verkopers van lachgas.

Aboutaleb wil de verkoop en het gebruik van lachgas al langer aanpakken. Hij hoopt dat het kabinet op termijn het lachgas op de lijst van medicijnen plaatst zodat het niet vrij verkocht mag worden.