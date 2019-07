Feyenoord speelt thuisduel derde voorronde Europa League om 19:30 uur

De UEFA heeft de tijd voor het thuisduel van Feyenoord in de derde voorronde van Europa League bekend gemaakt. De Rotterdammers trappen op donderdag 8 augustus in De Kuip om 19:30 uur af.

Feyenoord neemt het in die derde voorronde van de Europa League op tegen de winnaar van het duel tussen Gabala SC (Azerbeidzjan) en Dinamo Tbilisi (Georgië). De return is een week later, op donderdag 15 augustus.

De ploeg van Jaap Stam speelt in voorbereiding op de kwalificatie voor de Europa League nog twee oefenwedstrijden. Feyenoord ontvangt in de eigen Kuip Angers SCO (24 juli) en Southampton (28 juli).