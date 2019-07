Burgemeester verliest zaak over cash center

De zuil werd op 28 maart tijdens een landelijke actie in het café in Den Bosch aangetroffen. De burgemeester vond de aanwezigheid van de cash center voldoende om de zaak te sluiten.



Via de zuil zou illegaal kunnen worden gegokt. Op die manier werd geld witgewassen en dat zou de leefbaarheid van de buurt in gevaar brengen, vond de burgemeester.

De rechter vond dat er meer onderzoek moet worden gedaan om het illegale karakter van het gokken via de zuilen te kunnen bewijzen. De Kansspelautoriteit (Ksa) en justitie zijn nog druk bezig om bewijs te verzamelen.

De uitbater van het café had voordat zij de zuil plaatste informatie ingewonnen bij de Belastingdienst en de KSa. Toen kwam er geen waarschuwing.

Daarnaast heeft sluiting zware gevolgen voor de exploitant. Personeel moet worden ontslagen en de kosten van huur en leveranciers blijven doorlopen. Dat vond de rechter zwaarwegende argumenten tegenover het voornemen van de burgemeester.

Rotterdam

Ruim veertig zaken in Rotterdam hebben in juni van de gemeente een soortgelijke brief gekregen. Ook burgemeester Aboutaleb dreigt bedrijven te sluiten vanwege de aanwezigheid van cash centers.



De eigenaren hebben bezwaar gemaakt en krijgen nog een gesprek met de gemeente voordat een definitief besluit wordt genomen.

De afgelopen weken werden tal van horecazaken opnieuw bezocht door de politie. Zij riep eigenaren op om zich te melden als getuige in de zaak tegen het bedrijf dat de cash centers exploiteert.