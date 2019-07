Hittecoördinator: 'Drink voldoende water en help ouderen!'

Het kan niemand zijn ontgaan: het is wárm in onze regio! Maar hoe kun je het beste omgaan met de hitte? Kelly Coenen, hittecoördinator van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), geeft een aantal tips.

Ondanks de vakantieperiode zijn er zeker nog mensen aan het werk of op pad. "Het is lastig om helemaal niets te doen", geeft Coenen toe. Het is binnen vaker koeler dan buiten. "Beweging is oké, maar niet te veel en inspannend."

Daarnaast wijst Coenen op hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Dat zijn namelijk symptomen van oververhitting.

Water

Het is dus belangrijk om vocht tot je te nemen, stelt Coenen. "Maar alcohol zorgt met dit weer ervoor dat je sneller uitgedroogd raakt en van de hitte bevangen raakt."

Alcohol haalt namelijk het vocht uit je lichaam. "Dus is het belangrijk om voldoende water te drinken."

Ouderen

Verder heeft Coenen nog een advies voor iedereen: let op de kwetsbare groepen. "Ouderen, chronisch zieken, kleine kinderen en baby's", somt Coenen op.

Ze stipt vooral de ouderen aan, die een verminderde dorstprikkel hebben. Ook reguleert het lichaam van oudere mensen de warmte niet meer goed. "Ouderen blijven steeds langer alleen thuis wonen, zijn eenzaam en hebben geen mensen om hen heen. Dat is lastig."

Coenen vindt dat we meer aandacht aan de ouderen moeten besteden. "Het is echt een kwetsbare doelgroep. Heb je iemand in de buurt waarvan je denkt dat hij of zij alleen thuis zit, laten we dan extra moeite doen door bij hen aan te bellen. Vraag dan of je iets kunt doen en of zij genoeg drinken."