Rotterdamse Ans (72) mag niet in de zon door zeldzame huidziekte

Ans Spoor (72) uit Rotterdam-Zuid is gepensioneerd en lijdt aan een zeldzame huidziekte, waardoor zij niet in de zon mag. Ans heeft de zeldzame aandoening EPP. Driehonderd mensen in Nederland lijden hieraan. "We zitten heel de zomer in het donker."

Vroeger kon Ans zeker niet in de zon. "Maar het gaat nu beter", zegt Ans. Sinds twee jaar gebruikt de Rotterdamse een medicijn. "De afgelopen twee jaren zijn fantastisch gegaan. Ik ben zelfs een beetje verkleurd, terwijl ik vroeger zo wit was."

Ze kan niet tegen het witte licht van de zon. Ans krijgt dikke handen als zij bij warme temperaturen in de zon zit. "Vroeger was het zo dat het heel diep van binnen in brand stond. Dat deed heel veel pijn", blikt Ans terug.

De komende dagen krijgt de regio te maken met extreem warme temperaturen. "Dat houdt voor mij in dat ik drie à vier dagen binnen ben. Op de dag kom ik niet buiten", zegt Ans. "In de ochtend haal ik boodschapjes met mijn auto. Verder ben ik thuis en verveel ik me niet. Ik doe alles."

Ans heeft ermee leren leven. "Maar het is niet altijd een feestje, moet ik eerlijk zeggen." Vooral in haar jongere jaren had Ans hier last van, als haar leeftijdsgenoten in de zon gingen zitten. "Dan voel je je verloren, dat je dat niet kunt."

Maar Ans benadrukt dat ze geen trieste vrouw is. Ze lacht veel. "We genieten van het leven!", straalt ze.