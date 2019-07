Michael Zijlaard over einde wielerploeg Roompot-Charles: 'We blijven ambitieus'

De oud-wielrenner had de afgelopen tijd nog wel de hoop dat Roompot zijn ploeg nog een jaar wilde ondersteunen. "Uiteindelijk hebben ze een andere keuze gemaakt. Dat moeten we accepteren. Dat vinden jammer, maar aan de andere kant voelt het een beetje dubbel, want het project is ooit gestart omdat Roompot in ons plan geloofde. Daar zijn we ze gewoon dankbaar voor."

Voor oktober nieuwe sponsor

Het vinden van een nieuwe sponsor vóór de deadline van de licentieaanvraag in oktober, lijkt niet realistisch. "Wij gaan er de komende weken alles aan doen om een vervanger voor Roompot te vinden, maar we moeten wel reëel zijn: die kans is klein.

Het zijn sowieso hele processen: je moet eerst kennis maken en je plannen presenteren. En dan is de vraag of er een match is met je filosofie. Wij zijn een challenger in het wielrennen. Wij zoeken altijd de aanval en dan zoek je natuurlijk ook een bedrijf die zichzelf ook zo voelt. Dan gaat er gewoon tijd overheen om naar alles te kijken."

Latere terugkeer

Op langere termijn is de kans op een nieuwe wielerploeg groter. "Er is veel op ons afgekomen vandaag. We wilden eerst transparant zijn naar onze eigen organisatie. Maar wij hebben er eigenlijk nog steeds heel veel zin in. Dan kijk ik naar het management (Jean-Paul van Poppel, Erik Breukink, Michael Boogerd en ik): we willen heel graag, maar je moet wel reëel zijn.

Het is niet ondenkbaar dat als het nu niet lukt, we nog steeds wel de ambitie blijven uitspreken om terug te komen in het peloton."

Tour de France blijft droom

Het blijft voor Zijlaard ook een persoonlijke ambitie om een wielerploeg in de Tour de France te hebben. "De uiteindelijke droom was om met onze eigen ploeg aan de start te staan van de Tour de France. Daar droomden we van: dat was de ultieme beloning geweest voor al die jaren keihard werken. Dat hebben we niet gehaald en dat vind ik heel jammer.

Maar wie weet haalt Rotterdam in de toekomst De Tour wel binnen en krijgen wij het weer voor elkaar om een ploeg op te zetten. Dus zeg nooit nooit: we blijven nog steeds heel ambitieus. Je moet ook blijven dromen."