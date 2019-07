Goedkoop een rondje geven? Ga naar Dordt

Voor een middagje borrelen kun je het beste in Dordrecht zijn. Voor een rondje van twee koffie, fris, bier en rosé ben je daar 22,48 euro kwijt. Daarmee zijn de Dordtse terrassen een van de goedkoopste van Nederland.

De prijzen zijn daar in het afgelopen jaar wel gestegen, namelijk met 2,6 procent. Dat blijkt uit onderzoek van horeca-adviesbureau Van Spronsen. Alleen in Almere, Breda, Enschede en Zwolle zijn de drankjes goedkoper.

In Rotterdam liggen de prijzen hoger, daar ben je 23,45 euro kwijt voor een rondje. Hard gestegen zijn de prijzen echter niet: met 0,8 procent heeft Rotterdam zelfs de laagste prijsstijging van de onderzochte steden.

Duurste

De duurste plek voor een avondje doorzakken is Amsterdam. De prijzen stegen daar met maar liefst 7,8 procent tot 27,05 euro.

Landelijk gezien stegen de prijzen gemiddeld 3,1 procent. Volgens onderzoek Niek Timmermans is dat de hardste toename in jaren, maar dat heeft 'vooral te maken met de btw-verhoging van 6 naar 9 procent'. Zonder die btw-aanpassing is de stijging 1,9 procent.