Ed Aldus: Waarschijnlijk geen hitterecord voor regio Rijnmond

In Hoek van Holland werd vorig jaar 37,9 graden gemeten. Donderdag is er wel kans op het verbreken van dit record.

In de vroege morgen lopen de temperaturen woensdag al snel op. Rond 9:00 uur 's ochtends zal het al zo'n 30 graden zijn. Aan het begin van de middag staat het kwik op 33 graden.

Historisch heet

In de middag volgt verkoeling, bij de zee draait de wind namelijk. "Dat is erg prettig, want donderdag krijgen we die wind niet", vertelt weerman Ed Aldus. "Dat wordt echt een historisch hete dag, zowel landelijk als regionaal gezien."

Zowel het regionale als het landelijke hitterecord kan woensdag mogelijk wel verbroken worden. Het landelijke record staat op 38,6 graden en dateert uit 1944.

Voor Rijnmond worden donderdag temperaturen van zo'n 37 graden verwacht.