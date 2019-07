Botlekbrug twee keer in storing in één nacht

Voor de zoveelste keer is er storing geweest in de Botlekbrug. De brug ging in de nacht van dinsdag op woensdag niet naar beneden en zowel weg- als scheepvaart verkeer kon er niet langs.

Rond 7:30 uur 's ochtends kon de brug weer open. Scheepvaartverkeer kon er pas weer na 9:00 uur langs.

Volgens Rijkswaterstaat is er iets mis met de sensoren op de remmen van de brug. Er is gekeken of die sensoren moeten worden vervangen of kunnen worden gerepareerd. Tot dat duidelijk was, was er geen scheepvaartverkeer mogelijk.

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er twee storingen geweest. De eerste ontstond rond 1:00 uur en werd snel gerepareerd. Om 4:00 uur was er een proefdraai, die de brug opnieuw platlegde.



De problemen hebben niets te maken met de warmte, zegt een woordvoerder.