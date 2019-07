De Rotterdamse politie ontving dinsdagnacht een wel heel bijzondere gast. In plaats van de gangbare bewoners van de cellen, was er een kleine egel te vinden op het bureau.

Tijdens een surveillance kwamen agenten een man tegen, die per ongeluk een egeltje had geraakt met zijn fiets. In afwachting van de dierenambulance werd het dier meegenomen naar het bureau, waar het goed werd verzorgd.

Volgens de Rotterdamse politie gaat het naar omstandigheden goed met egeltje Buddy.