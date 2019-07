Beeldbepalend monument keert terug in binnenstad Dordrecht

Een van de meest gefotografeerde monumenten in de Dordtse binnenstad wordt woensdag teruggeplaatst. De historische scheepslift Het Dok van Straatman werd de afgelopen maanden gerenoveerd in de jachtwerf Ribowa in Dordrecht en keert nu terug op zijn vertrouwde plek in de Kuipershaven.

De historische scheepslift werd in 1928 gebouwd door de firma Straatman. Met de lift werden schepen uit het water getild, zodat er reparaties konden worden uitgevoerd aan de scheepsschroef. Sinds 2002 is Het Dok van Straatman een Rijksmonument. Inmiddels was het dok toe aan een grootscheepse renovatie.



"Het is een unieke lift. In dit land is er eigenlijk maar één zoals deze", vertelt Mark Bijl van de jachtwerf. De scheepslift wordt daar op een ponton gehesen. Twee kleinere bootjes duwen het ponton de haven uit. Een grotere sleper brengt het ponton vervolgens verder naar zijn vertrouwde plek in de Kuipershaven.



Terugplaatsen

Het terugplaatsen van het dok stond aanvankelijk gepland voor in september. Vanwege aankomende onderhoudswerkzaamheden aan de brug over het Wantij is dit in een stroomversnelling terechtgekomen. Het dok kan namelijk alleen over water worden vervoerd naar zijn vertrouwde plek.



Danny Peters van De Jong Constructiewerkplaats is trots op deze klus. De renovatie van het dok is uitgevoerd door bedrijven uit Dordrecht. Ook het transport ligt in Dordtse handen. "Het is bijzonder om dit met allerlei Dordtse bedrijven te doen", zegt hij woensdagochtend voor het dok het ponton op gaat.

Foto's

Voor liefhebbers zijn er tijdens het transport genoeg kansen om mooie foto's te maken. "Langs de route zijn een aantal plekken waar dingen gebeuren", zegt Peters. "Eerst bij het uitvaren van de haven Westergoot, daar wordt het ponton overgenomen door een grote duwboot. Dan gaan we richting de Wantijbrug; dat is ook een mooie fotolocatie. Tot slot is de Damiatebrug een fantastische plek.”

De aankomst van het dok in de Kuipershaven wordt verwacht tussen 12:00 uur en 13:00 uur. Volgens de gemeente Dordrecht is ook dat een 'spectaculair gezicht waarbij iedereen van harte welkom is'.



hier