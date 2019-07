VIDEO: Monumentale scheepslift Dok van Straatman onderweg naar Kuipershaven

Het Dok van Straatman is onderweg naar zijn vertrouwde plek in de Kuipershaven in Dordrecht. De historische scheepslift is woensdagochtend op een ponton in de jachtwerf Ribowa gehesen.

Het dok werd in 1928 gebouwd door de firma Straatman en was toe aan renovatie. Dat is de afgelopen maanden uitgevoerd bij Ribowa in de haven Westergoot. De scheepslift wordt woensdag over het water teruggebracht naar de Kuipershaven.



Voor liefhebbers zijn er tijdens het transport genoeg kansen om mooie foto's te maken. Het ponton is door kleine bootjes rond 10:15 uur de haven uitgeduwd. Later pakte een grote duwboot dat werk over op het Wantij. De aankomst van het dok in de Kuipershaven wordt verwacht tussen 12:00 uur en 13:00 uur.