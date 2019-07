Expert: Houd je hond koel!

De hitte raakt niet alleen ons, maar ook de honden. Wie zijn hond wil koelen, gebruikt het beste lauw water. Dat is een tip van hondenexpert Sharon van Wijngaarden uit Ridderkerk. "Als je ijskoud water gebruikt vernauwen de vaten en dat is slecht voor de hartslag en de bloedsomloop."

Ook als je hond gewend is om veel te bewegen, doe het deze dagen rustig aan, is het devies. "Ga niet fietsen met je hond aan de lijn, ook niet aan het begin of einde van de dag, want het is gewoon te warm", vertelt Van Wijngaarden. "Je hond kan zijn transpiratie niet kwijt zoals wij dat kunnen via onze huid. De enige plek waar een hond kan transpireren is via zijn pootjes."

Gloeiend hete plaat

Ga dus ook niet je hond uitlaten op het heetst de dag, want het asfalt en straatstenen zijn veel te heet voor die pootjes. Van Wijngaarden vergelijkt het met een hond op een gloeiend hete plaat zetten. "Dat doe je ook niet."

Sharon van Wijngaarden is expert op het gebied van hondengedrag.

