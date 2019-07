Paardenmarkt Alblasserdam is hittebestendig

Het is een eeuwenoude traditie in Alblasserdam: de Paardenmarkt. De eerste editie werd in 1434 gehouden en deze woensdagochtend is het weer zo ver. Mét paarden en pony's, ondanks het warme weer.

"De Paardenmarkt is in 1434 begonnen voor mensen die hun paarden en pony's niet meer nodig hadden na de oogst", legt voorzitter Wim de Kloe uit. "Toen werden ze op de markt gezet en verkocht. Later, als de oogst weer was gegroeid, kochten ze weer paarden en pony's."

Tegenwoordig is de Paardenmarkt "een en al hobby", zegt Wim. Ze staan woensdagochtend in de schaduw in de Kerkstraat. "De lichaamstemperatuur van een paard en pony is hoger dan bij een mens. De overgang naar hogere temperaturen is dan anders", legt hij uit. De dieren hebben emmers water en hooi bij zich. "In de wei staan ze in de volle zon, in een stal is het ook warm. Hier is het heerlijk in de schaduw, met een beetje wind erbij."

Ook presentator Erik Lemmers constateert dat het goed vertoeven is in de Kerkstraat. "Het is hier nu 25 graden", zegt hij. De Paardenmarkt duurt tot 12:30 uur. Daarna gaat de traditionele wielerronde van start. "Het avondprogramma hebben we voor de zekerheid afgelast", zegt Wim. "Dat vonden we niet verantwoord. We proberen dat later, aan het einde van de zomervakantie, in te halen." Ook de paardentram rijdt dit jaar niet.

Jarenlange traditie

Het evenement afgelasten is volgens burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam niet overwogen. "Dit is een evenement dat een jarenlange traditie heeft. Er zijn meer momenten dat het warm is geweest en we moeten gewoon zorgen dat we daar goed mee om gaan", legt hij uit. "Daar is naar gekeken en er zijn maatregelen op genomen."

Volgens de burgemeester zijn mensen goed ingesteld op het warme weer. "Ik zie meer flesjes water, mensen drinken her en der wat, er zijn extra watertappunten. Er wordt dus in de watervoorziening voorzien."

De burgemeester is trots op de Paardenmarkt. "Het is immaterieel erfgoed, werelderfgoed zelfs. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Ik vind het wijs van de organisatie dat ze die paardentram hebben geschrapt en wel de pony's hebben laten aanvoeren. Want kijk nu zelf: het is toch prachtig hoe die kinderen genieten van al die dieren om hen heen?"