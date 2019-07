Man probeert A15 over te steken

De auto van de man stond aan de andere kant van de snelweg stil. De man zelf was al tot de middenberm gekomen, voordat er werd ingegrepen.

Meerdere automobilisten deden melding van de man, omdat ze zich zorgen maakten. Het is niet duidelijk of de man een bekeuring heeft gekregen.

Vrouw

Het is niet de eerste keer dat iemand de A15 probeert over te steken. Vorige week liet een vrouw haar drie kinderen achter in de auto, waarna ze probeerde de snelweg over te steken voor benzine.

Dat liep gelukkig goed af, hoewel verschillende auto's vol op de rem moesten om haar niet te raken.