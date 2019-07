Feyenoord geeft twee keer voorsprong uit handen tegen Angers (2-2)

Feyenoord is er opnieuw niet in geslaagd een oefenwedstrijd in de eigen Kuip te winnen. De Rotterdammers kwamen twee keer op voorsprong tegen Angers via doelpunten van Steven Berghuis, maar zagen de Fransen ook twee keer langszij komen.

In de eerste helft had Feyenoord de wedstrijd onder controle. De ploeg van Jaap Stam kwam na ruim een kwartier spelen op een 1-0 voorsprong. Steven Berghuis was het eindstation van een goede aanval. In het restant van de eerste helft leek er niets aan de hand voor Feyenoord, tot Berghuis in de laatste minuut voor rust een bizarre terugspeelbal afleverde op doelman Kenneth Vermeer.

De keeper van Feyenoord was genoodzaakt de hoge terugspeelbal met zijn handen te stoppen. Via de daaruit volgende indirecte vrije trap zorgde Angelo Fulgini voor de 1-1. Veel tijd had Berghuis niet nodig om zijn fout te herstellen, direct na rust legde hij de bal met een laag schot in de verre hoek: 2-1.

Een kwartier later gaf Feyenoord de voorsprong toch weer uit handen. Wederom Angelo Fulgini tekende voor de gelijkmaker. Ondanks vele wissels en aandringen van Feyenoord in de laatste minuten, viel er geen winnende treffer meer in De Kuip.

Opstelling Feyenoord

Vermeer; St. Juste (76' Geertruida), Botteghin, Van Beek, Haps (76' Malacia); Fer (46' Kelly), Toornstra (35' Sinisterra), Kökcü (86' Hansson); Berghuis (76' Burger), Vente (86' Bannis), Larsson (76' Narsingh).

Scoreverloop

17' Steven Berghuis 1-0

45' Angelo Fulgini 1-1

47' Steven Berghuis 2-1

62' Angelo Fulgini 2-2