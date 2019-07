'De Paardenmarkt in Alblasserdam blijft nog jaren doorgaan'

Oud-voorzitter Bert over de paardenmarkt in Alblasserdam

"De Paardenmarkt blijft nog jaren doorgaan. Daar zullen we alles aan doen, met de oud-bestuursleden, het huidige bestuur en alle Alblasserdammers om ons heen." Bert de Haan, oud-voorzitter van de Paardenmarkt in het dorp, is duidelijk. "Al zijn de tijden wel veranderd."

Bert was twintig jaar lang voorzitter van de Paardenmarkt. Drie jaar geleden is hij gestopt, al dan niet noodgedwongen. "In de statuten staat dat je moet stoppen als je zeventig jaar bent. Ze vonden dat ik goed bezig was en wilden daarvoor de statuten veranderen, maar daar denk ik niet over na. Ik heb in die jaren drie mensen weg zien gaan omdat ze zeventig jaar waren, dus dat gaan we niet voor mij aanpassen."

Ondanks dat hij niet meer in het bestuur zit, is hij woensdagochtend alsnog actief op de markt in het dorp. "Je hebt hier drie lotenkramen. Die moeten bemand worden. Als oud-voorzitter heb ik dit al twee jaar op me genomen, maar zo zijn er veel mensen die zoiets doen."



Veranderingen

Bert kwam als jongetje van een jaar of zes al op de Paardenmarkt. In al die jaren zag hij het evenement wel veranderen. "Vroeger was iedereen hier in het zwart", zegt hij, verwijzend naar de gereformeerde achtergrond van Alblasserdam. Nu is dat losser.

"En in al die jaren is nog nooit voorgekomen dat het avondprogramma is afgelast. Er verandert veel qua regel- en wetgeving. Niet iedereen vindt ook dat de Paardenmarkt er überhaupt nog mag zijn."

Als het aan Bert ligt, bestaat de Paardenmarkt in ieder geval nog jaren. Een potentiële opvolger in het bestuur heeft hij wel op het oog, al is de persoon in kwestie het daar niet zozeer mee eens. "Je hoeft het nu nog niet te doen, maar we gaan er wel aan werken", zegt Bert tegen zijn kleinzoon Hein. "Ik houd het wel warm bij hem."