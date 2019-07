9 jaar cel geëist tegen havenmedewerker voor smokkel honderden kilo's coke

De douane trof in 2016 drie dagen lang opengebroken containers aan op de terminal van de ECT. De containers kwamen allemaal uit hetzelfde land en hadden dezelfde afzender, bestemming en inhoud (koffiebonen).

Switchen van containers

Justitie vermoedt dat de verdachte betrokken was bij een bekende smokkelmethode, de zogeheten switchmethode. Containers met smokkelwaar worden bij binnenkomst in Nederland naast 'veilige' containers geplaatst. Daarna wordt de smokkelwaar overgeladen in de veilige containers. Die verlaten vervolgens met de smokkelgoederen ongestoord het haventerrein.

De 44-jarige verdachte zou met zijn account een poging hebben gedaan om de containers te verplaatsen. Hiervoor betalen criminelen grof geld, denkt justitie.

De man stelt geen geld te hebben gezien, maar dat gelooft de officier niet. Hij zou namelijk uitgaven hebben gedaan die niet passen bij zijn reguliere inkomsten.

Naast de celstraf eist justitie ook een terugbetaling van ruim 94.000 euro.