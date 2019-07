Nieuw provinciebestuur Zuid-Holland in zicht

Zuid-Holland lijkt een nieuw provinciebestuur te hebben. De vijf partijen die onderhandelen over een coalitie, presenteren naar verwachting volgende maand hun plannen. In september kunnen ze dan aan de slag, verwacht formateur Jon Hermans Vloedbeld.

VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA onderhandelen sinds half juni. "Er is de afgelopen weken keihard en met succes gewerkt om samen tot een nieuw coalitieakkoord te komen", vertelt formateur Jon Hermans-Vloedbeld.

In juni klapten de onderhandelingen over een nieuw bestuur nog. Begin mei was er al een akkoord bereikt tussen Forum voor Democratie, de VVD en het CDA.



Er was nog één extra partij nodig om een meerderheid te halen. De ChristenUnie/SGP was aangeschoven, maar die partij haakte af. Uiteindelijk komt FvD - de grote winnaar van de statenverkiezingen - niet in het bestuur te zitten.

De Provinciale Statenverkiezingen waren inmiddels ruim vier maanden geleden. Zuid-Holland is de laatste provincie die nog geen nieuw bestuur heeft.