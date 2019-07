Een jaar voor de Spelen: Barendrechtse basketballers willen naar Tokyo

Van Vlisteren schat de kans dat de mannen zich plaatsen voor de Spelen hoog in. ''We behoren nu al anderhalf jaar tot de wereldtop. We moeten één van de twee Olympische Kwalificatie Toernooien (OKT) winnen en dan zijn we geplaatst. Met name het tweede toernooi is voor ons interessant, omdat daar toplanden als Amerika en Servië niet aan mee mogen doen. Ik zie ons één van die twee toernooien wel winnen.''

Voor de Oranje-vrouwen verliep het WK in eigen land teleurstellend. Van den Adel werd met Nederland in Amsterdam al in de poulefase uitgeschakeld. Desondanks is de 28-jarige basketbalster positief over de kansen om zich te kwalificeren voor de Spelen. ''Ik schat onze kansen goed in. Zeker omdat we de tweede van Europa zijn. We verloren op het WK maar met één en twee punten verschil van de latere wereldkampioen China en verliezend finalist Hongarije. We doen het internationaal gezien gewoon goed.''

Bekijk hierboven de volledige reportage rond de Barendrechtse 3x3-basketballers. Ook zijn de interviews met Van Vilsteren en Van den Adel te zien.