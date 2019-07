Rondvaart in oude zalmdrijver door binnenstad Dordrecht

Vroeger werd ermee op zalm en steur gevist op de rivieren, tegenwoordig varen ze vooral door de binnenstad van Dordrecht. Jaap Bouwman verzorgt rondleidingen door Dordt in een oude zalmdrijver.

"Er zijn er honderden, duizenden geweest", vertelt Jaap over het bootje waarin hij woensdagochtend rondvaart met verslaggever Jelle Gunneweg. "Met dit soort scheepjes visten ze vroeger op de rivieren rond Dordrecht. Daar zat toen veel zalm en steur. Het verhaal gaat zelfs dat er zóveel zalm was, dat de dienstbodes eisten dat ze maar twee keer per week zalm hoefden te eten."

Inmiddels is het tij gekeerd en zwemt er nagenoeg geen zalm meer. "Door het kierbesluit van het Haringvliet heb je wel de kans dat er weer zalm en steur gaat komen", zegt Bouwman.



De oude zalmdrijver waar Bouwman op vaart, wordt nu gebruikt als rondvaartboot. "Vooral voor mensen die niet uit Dordrecht komen", zegt hij. Onderweg hoeven gasten zich niet te vervelen. "Kijk om je heen! Gebouwen, het water, anekdotes: er valt van alles te vertellen."

Ook vorig weekend, toen het weer te wensen over liet, was Bouwman met toeristen op het water. "Ik heb toen met tien gasten uit België onder een brug gelegen om te schuilen voor de regen. Maar het was wel gezellig, de mensen vonden het leuk."