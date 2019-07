19-jarige opvolger schaapherder Ottoland staat al klaar

Al sinds begin deze eeuw loopt herder Huug Hagoort uit Ottoland met zijn schapen door de Alblasserwaard. Nu hij afgelopen jaar ziek is geweest, denkt hij ook na over de toekomst van zijn beroep en zijn dieren. Zijn opvolger staat gelukkig al klaar: de 19-jarige Gert Jan.

Huug is vol vertrouwen over de jongeling. "Dit is een knul die vandaag aan een schaap ziet dat 'ie morgen ziek wordt. Het is eindelijk iemand van 19 jaar met interesse voor dit vak."

Kennis en inzicht

Als schaapherder moet je inzicht hebben in de schapen en de begeleidende hond. "Je moet aan een schaap en hond kunnen zien wat ze denken", zegt Gert Jan. "Als je het een keer fout hebt zien gaan, weet je waar je op moet letten."

Om schaapherder te kunnen worden, volgde Gert Jan een opleiding aan de dierhouderijschool. "Je moet natuurlijk wel het een en ander van schapen weten. Het is niet per se een makkelijk dier, ook qua ziektes kunnen ze van alles krijgen. Je moet dat wel kunnen herkennen en verhelpen."

Met zijn Border Collie Kate, een ras dat vaak wordt ingezet voor het hoeden van schapen, loopt Gert Jan woensdag met 151 schapen rond. Tussendoor zoeken de dieren en herders verkoeling op onder een viaduct. "Hier zitten ze in de wind en in de schaduw", zegt Gert Jan. "In de zon is het veel te warm. Ook voor ons, trouwens."

De schapen zijn in november geschoren, vertelt Huug. De dieren hebben nu dus behoorlijk wat wol. Hoewel dat nadelig lijkt met deze hitte, is dat volgens Huug juist niet het geval: "De wol is nu júist hun isolatie."

Vak in opkomst

Volgens Gert Jan is het vak van schaapherder weer in opkomst. "Wij zorgen er met de schapen voor dat de kades kaal blijven. Daar krijgen we voor betaald. Mensen vinden het een mooi gezicht langs de weg en het is beter voor het gras. Je krijgt meer diversiteit in het gras, de kruiden en de insecten. Dat is interessant voor veel mensen."

Maar blijft het vak van schaapherder wel bestaan, in een tijd dat juist steeds meer dingen automatisch geregeld worden? "Er zullen er op een gegeven moment niet veel nieuwe herders meer bijkomen, maar ik denk niet dat het vak verdwijnt."