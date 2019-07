Kees Moeliker net als veel reizigers eindelijk onderweg vanaf Schiphol

Door een storing in het systeem van de brandstoftoever van Schiphol hebben woensdagmiddag- en avond vliegtuigen niet kunnen tanken en vertrekken. Dit zorgde voor veel vertraging en moeilijkheden voor reizigers, zo ook voor Kees Moeliker uit Rotterdam. Om 22.00 uur ging zijn vlucht die eigenlijk om 14.00 uur had moeten vertrekken.

De storing was woensdagavond rond 21.30 uur voorbij. Velen vluchten werd geannuleerd of liepen vertraging op. Vertraagde vluchten vertrekken woensdagavond nog.

Niet veel informatie

Moeliker, bioloog en directeur van het Natuur Historisch Museum in Rotterdam, stapte woensdagmiddag rond 14.00 uur in het vliegtuig. "We zijn nu net uit het vliegtuig, waar we tweeënhalf uur in hebben gezeten", meldde hij later die middag.

Volgens de Rotterdammer, die op weg was naar vakantie in Turkije, was al snel duidelijk dat ze voorlopig niet weg konden. Informatie over wat er aan de hand was en hoe lang het nog zou duren, werd niet vrijgegeven vertelt hij.

"Er werden flesjes water uitgedeeld, maar ik en andere passagiers begonnen na een tijdje wel te morren." De airco deed het gelukkig wel. "Na een tijdje kwamen de speelkaarten op tafel en wat versnaperingen."

Annulering en vertragingen

Wel was Moeliker optimistisch over zijn trip naar Turkije. "We komen er vandaag nog wel denk ik." Dit terwijl nog niet duidelijk is wanneer het storing op zal houden.