Vertraging moordzaak Bianca van Es

De rechtszaak over de moord op Bianca van Es uit Rotterdam loopt vertraging op. Het rooster van de rechtbank zit zo vol, dat de inhoudelijke behandeling pas in januari 2020 kan plaatsvinden.

Bianca van Es(29) werd in november van het vorig jaar dood in haar woning aan de Luntershoek in Charlois aangetroffen. Haar ex-vriend zit vast voor de moord.

De 30-jarige man ontkent . Tijdens een korte zitting op woensdag herhaalde hij onschuldig te zijn. Over de fatale dag zei hij: "Ik was in haar woning, zat op de bank, we kroelden wat en toen ben ik weggegaan."

Pinda's

Justitie sluit niet uit dat de verdachte Bianca pinda's heeft gegeven, wetende dat zij daar allergisch voor was. De patholoog heeft geen precieze doodsoorzaak kunnen vaststellen.

In de woning was de gaskraan opengedraaid. Justitie vermoedt dat verdachte Stephan K. daarmee een zelfmoord in scène heeft willen zetten. Volgens justitie is er sprake van een sleepspoor en past daarbij dat er onder de oksels van Bianca van Es het DNA van Stephan K. is gevonden.

De verdachte richtte zich woensdag kort tot de nabestaanden. "Excuses dat ik geen perfecte schoonzoon ben geweest, na alle ellende van Bianca's huwelijk." De vrouw had een kind uit de eerdere relatie.

De zaak gaat in oktober verder, maar ook dat zal een korte zitting worden.