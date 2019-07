Acteur Rutger Hauer na kort ziekbed overleden

Rutger Hauer is op vrijdag 19 juli na een kort ziekbed overleden. De acteur stierf in zijn woonplaats Beetsterzwaag in Friesland. Zijn uitvaart heeft woensdag in besloten kring plaatsgevonden, heeft zijn familie laten weten. Rutger Hauer is 75 jaar geworden.

Hauer werd op 23 januari 1944 in Breukelen geboren. Hij begon zijn acteerscarrière in de jaren zestig aan het toneel. Maar hij werd bekend bij het grote publiek als Floris van Rosemondt, een van de helden van de Nederlandse televisieserie Floris. Daarvan werden er in 1969 12 afleveringen gemaakt. De NTS stopte de serie omdat regisseur Paul Verhoeven ruim over het budget heen ging.

Na Floris volgde tal van kaskrakers zoals Turkse Fruit (1973) en Soldaat van Oranje (1977). Die laatste film over Nederlandse Engelandvaarders zorgde voor de doorbraak van Hauer in Hollywood. Paul Verhoeven werkte vijf keer met hem samen en zegt in een reactie op zijn dood: "Rutger was voor mij wat Marcello Mastroianni voor Fellini was, een alter ego."

Internationale carrière

Rutger Hauer was in de VS als een van de weinige Nederlanders tot op late leeftijd een gevierd en veelgevraagd acteur. Hij speelde onder meer in Blade Runner (een sf-film die overigens speelt in 2019), The Hitcher, Nighthawks, Flesh and Blood en Escape from Sobibor. Voor zijn rol als leider van een opstand tegen de nazi's in het concentratiekamp Sobibor kreeg hij in 1988 een Golden Globe.

Hauer had altijd een ironische blik in zijn felblauwe ogen en een magnetische aantrekkingskracht. "Zodra Rutger in beeld verscheen, kon je niet anders dan naar hem blijven kijken", zegt directeur Silvia van der Heiden van het Nederlands Filmfestival.

Hij speelde vaak de held, maar kroop ook graag in de huid van de slechterik, zoals psychopaten en nazi's. Of als vampier in de HBO-hitserie True Blood.

Rotterdam

De Nederlandse ster kwam geregeld naar het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Sinds 2007 leidde hij daar in het kader van zijn eigen Filmfactory drie masterclasses voor jonge acteurs. De Stichting Filmfactory is ook in Rotterdam gevestigd.

In 2012 schitterde hij in Rotterdam als kunstschilder Pieter Bruegel de Oude in The Mill and the Cross en een jaar later als blinde B-acteur in Il futuro.

Minister Van Engelshoven van Cultuur zegt dankbaar te zijn voor 'al het moois' dat Rutger Hauer heeft gemaakt. "Hij is een van de allergrootste acteurs van ons land."