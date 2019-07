Opnieuw hommeles bij De Fakkel

De Fakkel in Ridderkerk

Bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk zijn woensdagmiddag weer problemen ontstaan.

Angela Snel, directrice van het zwembad, vertelt dat een groep van vijf of zes jongens even voor vieren werd gewezen op ongewenst gedrag. De badmeester sprak hen hierop aan. "Uit het niets sloeg een van hen daarna de badmeester in zijn gezicht."

Er zijn meerdere klappen uitgedeeld meldt Snel, maar de schade valt volgens haar mee. "We hebben hooguit wat blauwe plekken."

Zwarte lijst

Volgens de directrice gaat het om een nieuwe groep jongeren die hommeles maakte. Deze groep zou dan ook nog niet op de zwarte lijst staan die het zwembad kort geleden aanlegde.

Snel wil benadrukken dat het wel een gezellige dag was in het zwembad. "Maar deze jongens wilden niet weg."

De politie heeft de camerabeelden van het zwembad gekregen en er is aangifte gedaan.