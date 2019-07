Bewoners Liskwartier starten Facebookgroep tegen 'hufterig' rijgedrag

Bewoners uit het Liskwartier hebben woensdag een Facebookgroep opgericht om beter te kunnen communiceren over het verkeer op de Gordelweg. Aanleiding voor de groep is het ongeluk dat maandagavond plaatsvond waarbij een vrouw en haar hond om het leven kwamen.

Woensdag aan het eind van de middag kwamen buurtbewoners bij elkaar om bloemen en knuffels te leggen.

De groep heet 'Stop verkeershufters in het liskwartier (Rotterdam Noord)' en is opgericht door buurtbewoners Christine Burgemeester en Bianca Steenbergen. "De bedoeling van de groep is dat de bewoners open met elkaar kunnen communiceren", vertelt Burgemeester.

Onverantwoord rijden

"Op deze manier kunnen de buurtbewoners met elkaar manieren verzinnen om het 'hufterige' rijgedrag, het hard en onverantwoord rijden en fietsen op de stoep, tegen te gaan." Burgemeester hoopt dat de bewoners op die manier meer op elkaar zullen letten. "Omdat het aardig is om rekening met elkaar te houden."

Aanleiding voor de groep is het dodelijke ongeluk van afgelopen maandag. De buurtbewoners zijn geschokt. "Wat hier is gebeurd is gewoon verschrikkelijk, ook al is het een olifanten paadje", vertelt Bianca Steenbergen. Zij beweert dat de bestuurder van de auto heel hard moet hebben gereden, om de vrouw die haar hond uitliet niet te hebben kunnen zien.

"Je moet gewoon normaal je hond uit kunnen laten zonder dat dit gebeurt", vindt Christine Burgemeester.